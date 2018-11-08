2018-11-08T11:48:48+03:00
Происшествия

Под Воронежем девушка жестоко избила пенсионерку из-за сланцев

Незваная гостья украла обувку, а когда ее поймала за руку хозяйка, напала на нее
Юрий КОЗЛОВ
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Агрессивной девушке грозит до восьми лет лишения свободы.Агрессивной девушке грозит до восьми лет лишения свободы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Семилукские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Девушку обвиняют по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».

По данным следствия, 3 августа, будучи в сильном подпитии, эта 29-летняя особа зашла в дом 65-летней женщины и украла сланцы. Хозяйка увидела это и потребовала вернуть обувь. Девушка в ответ сказала, что возвращать сланцы не намерена. А потом толкнула пенсионерку, повалила ее на землю и жестоко избила.

- Девушку задержали, она признала свою вину. Сказала, что сланцы ей очень понравились. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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