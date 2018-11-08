Под утро 48 пожарных тушили квартиру в Воронеже: погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-08T11:32:30+03:00

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В воронежской многоэтажке на пожаре погибла женщина. Это произошло в городской квартире на набережной Авиастроителей под утро 8 ноября. Около четырех часов утра дежурному поступил звонок с сообщением о чрезвычайной ситуации. Выехавшие на место пожарные потушили пламя примерно через полчаса после этого звонка силами 48 человек. В обгоревшей квартире нашли тело хозяйки жилья. По данным главного регионального управления полиции, ей было 58 лет.

Теперь специалистам предстоит выяснить не только причину, по которой началось возгорание, но и установить, от чего именно скончалась женщина.