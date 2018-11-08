В Воронеже восстанавливают пострадавший от рук вандалов портрет Ленина на стенде
Неизвестные испортили стенд 7 ноября
До и после. Фотографии пресс-службы мэрии.
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В мэрии Воронежа сообщили, что портрет Ленина, пострадавший от рук вандалов 7 ноября, восстанавливают прямо сейчас.
- Специалисты МКП "Экоцентр" восстанавливают стенд, испорченный минувшей ночью в Комсомольском сквере, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.
Напомним, информационный стенд испортили, скорее всего, по идеологическим соображениям: неизвестные в годовщину октябрьской революции залили черной краской портрет вождя мирового пролетариата.