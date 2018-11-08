2018-11-08T10:30:55+03:00
Общество

Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания

Наиболее популярным каналом для оплаты стало мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За 9 месяцев 2018 года число платежей прошедших в удаленных каналах обслуживания Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 12% и составило 189,3 млн. платежей на общую сумму свыше 89 млрд. руб. В приложении «Сбербанк Онлайн» количество платежей увеличилось в 2 раза и составило 50,9 млн. транзакций.

В мобильном приложении стало удобней платить за услуги ЖКХ по штрих-коду. Доля платежей по штрих-коду в мобильном приложении за 9 месяцев достигла 69%, увеличившись за этот период на 15 процентных пунктов.

Пользователям интернет-банкинга сегодня доступны практически все операции: платежи и переводы, создание регулярных платежей, покупка и продажа валюты, открытие вкладов, подача заявки на кредит.

Кроме того, с помощью "Сбербанк Онлайн" можно пополнять счета электронных кошельков, расплачиваться в виртуальных магазинах, покупать билеты в кино, театры, концерты, авиабилеты и даже анализировать свои расходы.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из воронежского «Бурана» в клуб КХЛ ушел нападающий
В Воронеже пройдет свободная книжная ярмарка
В Воронеже пройдет форум молодых лидеров
Воронежские автомобилисты предупреждают о новых камерах на оживленных улицах
Под Воронежем девушка жестоко избила пенсионерку из-за сланцев
Под утро 48 пожарных тушили квартиру в Воронеже: погибла женщина
В Воронеже восстанавливают пострадавший от рук вандалов портрет Ленина на стенде
Сенатор Сергей Лукин: Регионы ждут кардинального решения проблемы неиспользуемых резервов электросетевых мощностей
Авиасообщение нарушено из-за тумана: один рейс из Воронежа отменили, четыре задержали
В Ленинском районе очищают от хлама чердаки и подвалы многоэтажек
Под Воронежем раздавили бульдозером 26 кило импортного сыра
В Воронеже сняли на видео голого и босого мужчину, бегущего наперегонки с машинами
В Воронеже в годовщину революции вандалы "прошлись" по изображению Ленина
В Воронеже пенсионер портит чужие авто за «свое» место на парковке
Воронежцев предупредили о газовиках-мошенниках, навязывающих ненужное оборудование
В Воронеже Баста собрал около 3000 поклонников и вывел на сцену детей
Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года
Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду
В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину
В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус