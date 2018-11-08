Авиасообщение нарушено из-за тумана: один рейс из Воронежа отменили, четыре задержали

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-08T10:18:35+03:00

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Над Воронежем сгустился туман. Из-за этого авиасообщение с Воронежем и другими городами этим утром 8 ноября было нарушено. Во-первых, в Воронеже в 2.05 должен был приземлиться рейс авиакомпании "S7". Вылет самолета из "Домодедово" просто отменили. Стало быть, не состоялся и обратный вылет в столицу, запланированный на пять утра.

Несколько рейсов пришлось задержать. Самолет авиакомпани "Аэрофлот" до Москвы теперь должен вылететь в 12.00 - на шесть часов позже запланированного изначально. Рейс того же перевозчика до столичного "Внуково" перенесли с 07.30 на 10.20. Самолет перевозчика "Икар" поднимется в воздух в 14.10, а не в 09.30, и, соответственно, со значительным опозднием приземлится в столице.

Вовремя попасть путешествующим не удастся и в Санкт-Петербург: лайнер компании "Руслайн" вылетит в 11.05 вместо 07.15.