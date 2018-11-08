В Ленинском районе очищают от хлама чердаки и подвалы многоэтажек
В Ленинском районе чиновники мониторят вопросы теплоснабжения многоквартирных домов и содержания жилого фонда управляющими компаниями. В частности, проверяют, насколько эффективно закрыт тепловой контур зданий, нет ли посторонних предметов в подвалах и на чердаках.
Случаи, когда жильцы дома стаскивают в подвалы, на чердаки и лестничные клетки ненужные вещи, нередки. Захламление помещений не только способствует антисанитарии, но и создает угрозу возникновения ЧП.
Вместе с сотрудниками обслуживающих организаций чиновники управы проверяют помещения в многоэтажках и в случае обнаружения нарушений передают сведения в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер к нерадивым УК.
В настоящий момент таким образом обследовали больше 400 многоквартирных домов из 716. Случаи захламления помещений обнаружили в 92 домах.