В Ленинском районе очищают от хлама чердаки и подвалы многоэтажек

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-08T10:14:31+03:00

Эту работу проводят в ходе контроля за качеством подачи отопления

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В Ленинском районе чиновники мониторят вопросы теплоснабжения многоквартирных домов и содержания жилого фонда управляющими компаниями. В частности, проверяют, насколько эффективно закрыт тепловой контур зданий, нет ли посторонних предметов в подвалах и на чердаках.

Случаи, когда жильцы дома стаскивают в подвалы, на чердаки и лестничные клетки ненужные вещи, нередки. Захламление помещений не только способствует антисанитарии, но и создает угрозу возникновения ЧП.

Вместе с сотрудниками обслуживающих организаций чиновники управы проверяют помещения в многоэтажках и в случае обнаружения нарушений передают сведения в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер к нерадивым УК.

В настоящий момент таким образом обследовали больше 400 многоквартирных домов из 716. Случаи захламления помещений обнаружили в 92 домах.