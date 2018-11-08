2018-11-08T09:57:27+03:00
Общество

Под Воронежем раздавили бульдозером 26 кило импортного сыра

Его завезли из Польши, Италии, Германии, Нидерландов и Франции
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхознадзора нашли в двух торговых точках импортный сыр производства ряда европейских стран. С такой продукцией с начала введения эмбарго поступают варварски - давят, не разбираясь, вредна она или полезна.

- При проведении проверки установлен факт реализации ИП Белькиной и ИП Бобрешовой сыров импортного происхождения в ассортименте, странами происхождения которого являются Польша, Италия, Украина, Голландия, Франция и Германия. Вес продукции составил 26 кг, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - Вышеуказанная продукция в соответствии с маркировочными ярлыками (этикеткой) произведена в странах, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Вся продукция общим весом 26,205 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне отходов ТБО ООО "Каскад".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сенатор Сергей Лукин: Регионы ждут кардинального решения проблемы неиспользуемых резервов электросетевых мощностей
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания
Авиасообщение нарушено из-за тумана: один рейс из Воронежа отменили, четыре задержали
В Ленинском районе очищают от хлама чердаки и подвалы многоэтажек
В Воронеже сняли на видео голого и босого мужчину, бегущего наперегонки с машинами
В Воронеже в годовщину революции вандалы "прошлись" по изображению Ленина
В Воронеже пенсионер портит чужие авто за «свое» место на парковке
Воронежцев предупредили о газовиках-мошенниках, навязывающих ненужное оборудование
В Воронеже Баста собрал около 3000 поклонников и вывел на сцену детей
Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года
Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду
В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину
В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус