Под Воронежем раздавили бульдозером 26 кило импортного сыра

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-08T09:57:27+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора нашли в двух торговых точках импортный сыр производства ряда европейских стран. С такой продукцией с начала введения эмбарго поступают варварски - давят, не разбираясь, вредна она или полезна.

- При проведении проверки установлен факт реализации ИП Белькиной и ИП Бобрешовой сыров импортного происхождения в ассортименте, странами происхождения которого являются Польша, Италия, Украина, Голландия, Франция и Германия. Вес продукции составил 26 кг, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - Вышеуказанная продукция в соответствии с маркировочными ярлыками (этикеткой) произведена в странах, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Вся продукция общим весом 26,205 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне отходов ТБО ООО "Каскад".