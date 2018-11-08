В Воронеже сняли на видео голого и босого мужчину, бегущего наперегонки с машинами

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-08T08:53:54+03:00

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Воронежские автомобилисты стали свидетелями странной сцены в центре города. На видео сняли, как по проезжей части, обгоняя машины, бежал абсолютно голый мужчина. При этом на нем не было и обуви, и это почти в середине ноября. Какая-то женщина пыталась догнать бегуна на каблуках, чтобы накинуть на него пальто. Последний с криком спасался от этой странной особы. "Забег" проходил под несмолкающий вой клаксонов: не известно, какую именно эмоцию от увиденного хотели выразить водители на дороге.

Запись опубликовали в сообществе "Типичный Воронеж". Как и в каждом посте про голых, кто-то традиционно предположил, что мужчина просто выплатил ипотеку. Кое-кто из подписчиков рискнул объяснить поведение горожанина: по словам очевидцев, он был очень пьян и мог не помнить себя от принятого алкоголя. Кто-то из комментаторов добавил, что неподалеку не хватает девочки, выгуливающей по Столице Черноземья свой утюг по имени Арчибальд.