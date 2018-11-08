2018-11-08T08:53:54+03:00
Происшествия

В Воронеже сняли на видео голого и босого мужчину, бегущего наперегонки с машинами

За ним бежала женщина с пальто
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Скриншот видео в группе "Типичный Воронеж"Скриншот видео в группе "Типичный Воронеж"
Изменить размер текста:

Воронежские автомобилисты стали свидетелями странной сцены в центре города. На видео сняли, как по проезжей части, обгоняя машины, бежал абсолютно голый мужчина. При этом на нем не было и обуви, и это почти в середине ноября. Какая-то женщина пыталась догнать бегуна на каблуках, чтобы накинуть на него пальто. Последний с криком спасался от этой странной особы. "Забег" проходил под несмолкающий вой клаксонов: не известно, какую именно эмоцию от увиденного хотели выразить водители на дороге.

Запись опубликовали в сообществе "Типичный Воронеж". Как и в каждом посте про голых, кто-то традиционно предположил, что мужчина просто выплатил ипотеку. Кое-кто из подписчиков рискнул объяснить поведение горожанина: по словам очевидцев, он был очень пьян и мог не помнить себя от принятого алкоголя. Кто-то из комментаторов добавил, что неподалеку не хватает девочки, выгуливающей по Столице Черноземья свой утюг по имени Арчибальд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сенатор Сергей Лукин: Регионы ждут кардинального решения проблемы неиспользуемых резервов электросетевых мощностей
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания
Авиасообщение нарушено из-за тумана: один рейс из Воронежа отменили, четыре задержали
В Ленинском районе очищают от хлама чердаки и подвалы многоэтажек
Под Воронежем раздавили бульдозером 26 кило импортного сыра
В Воронеже в годовщину революции вандалы "прошлись" по изображению Ленина
В Воронеже пенсионер портит чужие авто за «свое» место на парковке
Воронежцев предупредили о газовиках-мошенниках, навязывающих ненужное оборудование
В Воронеже Баста собрал около 3000 поклонников и вывел на сцену детей
Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года
Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду
В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину
В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус