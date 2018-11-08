2018-11-08T10:46:38+03:00
Общество

В Воронеже в годовщину революции вандалы "прошлись" по изображению Ленина

Его имя закрасили краской
Юлия ТЕРНОВА
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Воронежцы сообщают, что в годовщину социалистической революции неизвестные надругались над портретом вождя мирового пролетариата. Накануне, 7 ноября, горожане обратили внимание на испорченный стенд в воронежском Комсомольском сквере, недавно отреставрированном властями к столетию Комсомола. Неизвестные залили черной краской портрет Ленина и заштриховали ей же некоторые слова - "ВЛКСМ", "Ленин", "коммунистический".

Краской забрызли изображения государственных наград. Имя вождя революции закрасили столько раз, сколько оно встречается в тексте. Очевидно, что мотивы этого хулиганства - идеологические.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, полиция по данному факту начала проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности тех, кто это сделал.

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