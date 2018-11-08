2018-11-08T07:01:17+03:00
Общество

В Воронеже пенсионер портит чужие авто за «свое» место на парковке

Пожилой мужчина оставляет свою «Ниву» на одном и том же участке во дворе и упорно не дает парковаться там другим жильцам
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже пенсионер портит чужие авто за место на парковке. Пожилой мужчина оставляет свою «Ниву» на одном и том же участке во дворе и упорно не дает парковаться там другим жильцам. Об этом накануне в популярной группе рассказала горожанка, пожелавшая остаться неизвестной.

Инцидент произошел на улице Хользунова, 98. По словам жнщины, она припарковала свой автомобиль во дворе дома, а утром обнаружила его облитым какой-то липкой жидкостью. Из-за этого машина превратилась в приманку для мошек, которые облипили ее со всех сторон. При этом местная жительница уверена, что стояла правильно и никому не мешала.

Оказалось, что она не единственная, кто стал невольной жертвой войны за парковочное место во дворе многоэтажки.

- Поговорила с соседом, узнала про одного деда. Он как раз на это место постоянно свою «Ниву» ставит. Сосед тоже как-то от него пострадал: жена этого деда ему лопатой по машине стукнула, когда сосед на «его» место машину поставил, - рассказала горожанка.

Женщина попросила пользователей Сети предложить ей варианты решения проблемы. В комментариях воронежцы сошлись на том, что нужно обращаться к участковому и предоставлять записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции объяснят пенсионеру, что места во дворе дома общие и выпишут штраф.

- Долго он упорствовать не будет, денег пожалеет и успокоится, - написали местные жители.

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