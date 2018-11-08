2018-11-08T07:05:29+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о газовиках-мошенниках, навязывающих ненужное оборудование

По словам местных жителей, лже-сотрудникам охотно верят пенсионеры
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Евгений Бокарев.Фото: Евгений Бокарев.
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Воронежцев предупредили о газовиках-мошенниках, навязывающих ненужное оборудование. Лже-сотрудники предлагают установить в квартирах газоанализаторы за 15 тысяч рублей. Об этом в одном из популярных городских сообществ рассказал местный житель Евгений.

- Звонят пенсионерам в дверь, показывают удостоверение сотрудников газовой службы, убеждают их, что они обязаны установить себе такой прибор. Бизнес у ребят процветает, так как убеждать пенсионеров они умеют., - написал горожанин.

По словам воронежца, накануне такой прибор установили в квартире его пожилой соседке.

В комментариях местные жители рассказали, что такие же «газовики» орудуют и в Северном микрорайоне. Кроме того, мошенники путешествуют по области. Так, в Лисках газоанализатор предлагали установить за 2999. При чем. если покупатель не готов поставить прибор прямо сейчас, то в будущем он обойдется ему в два раза дороже. Пугают даже штрафами.

- Неужели трудно позвонить сразу в газовую службу и узнать у них о таких ходоках? Телефончик в квитанции есть, кстати. А по-хорошему, соглашаться и тихонько вызывать полицию, - поделился советом воронежец Вадим.

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