В Воронеже Баста собрал около 3000 поклонников и вывел на сцену детей

СЕГОДНЯ 01:30 2018-11-08T01:51:39+03:00

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На концертах Басты в Воронеже всегда аншлаг. Не стал исключением и этот год: 6 ноября один из наиболее ярких и лиричных исполнителей российской хип-хоп-сцены собрал в Event-Hall около 3000 поклонников. Выйдя на сцену при полном «интиме» (весь концерт проходил в полумраке, лишь изредка сцена озарялась стробоскопом), рэпер сказал, что скучал.

Баста в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

И начал с лиричных композиций. После исполнения «Я летаю», песни Михея «Мама», «Маргарита», «Всем нашим братьям» Василий решил поговорить с публикой. Прикололся над теми, кто купил сидячие места, предупредив, что вполне вероятно концерт превратится в вакханалию, и отсидеться не удастся. Пока рэпер заигрывал с залом, отовсюду начались крики: «Вася, хорош трындеть!» и «Вася, пой, давай!». А кто-то сразу попросил спеть «Выпускной».

Баста в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

- У нас на концертах не принято заказывать песни. Если, конечно, у вас есть 257 миллионов, то можно, в принципе, попробовать, это будет прикольно, но эффекта не получится - все песни у нас выстроены в плей-лист, - ответил Баста. - В принципе, на этом несмешные ростовские шутки закончились, и начинается самая тяжелая часть. В полиции уже есть целый «отдел» с записями моих концертов… Так что забываем о напряжении, оставляем все свои предрассудки и принимаем активное участие в концерте, поднимая руки вверх на самых громких моментах.

Баста в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

После треков Hands Up, «Шар крутится-вертится» Баста неожиданно пригласил на сцену детей, мотивируя, что родителям надо дать оторваться. К рэперу поднялись десятеро смелых.

- Ну давайте, передайте привет родителям, можете попросить, что хотите - велосипед, а может айфончик? Отсюда можно из них веревки вить! - пошутил музыкант и добавил: - Родители, только не забудьте после концерта детей забрать.

Юные поклонники досмотрели концерт с комфортом в непосредственной близости от звезды.

Баста в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Ближе к концу выступления Баста записал видеооткрытку с воронежскими поклонниками, синхронно «качающими» под Васин речитатив.

Для финала Баста оставил хиты «Моя игра», «Сансара» и «Выпускной», их пели хором, а в зале зажглись тысячи фонариков.