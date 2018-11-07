2018-11-07T20:19:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года

На суде он заявил, что его жертва сама бросилась под колеса
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейским удалось доказать вину юного водителя в смерти девушки.Полицейским удалось доказать вину юного водителя в смерти девушки.Фото: из архива «КП»
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Каширский районный суд вынес приговор 18-летнему местному горе-водителю. Будучи еще 17-летним, в январе 2018 года он так «классно» управлял «ИЖ 2126 - 030», что вылетел на обочину и насмерть сбил 29-летнюю девушку. Она скончалась на месте. При разбирательстве оказалось, что прав у подростка не было.

В суде юноша признал только то, что ехал без прав. Что касается сбитой девушки, молодой человек заявил, что она «сама бросилась под колеса». В суде этим показаниям водителя не поверили. Однако и приговор суровым не назовешь.

- По решению суда молодой человек проведет в колонии-поселении два года. На тот же срок его лишили права управлять машиной, - сообщили в прокуратуре Каширского района.

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