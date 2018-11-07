2018-11-07T20:04:18+03:00
Общество

Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду

Теперь им не проехать из-за специальных парковочных столбов [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В "Орленок" теперь так просто не заехать.В "Орленок" теперь так просто не заехать.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

В центре Воронежа сейчас стало посвободнее на улицах из-за платных парковок. Зато машины переместились в незакрытые дворы. Были и автовладельцы, которые полюбили кидать свои «ласточки» в парке «Орленок».

Однако на каждого хитреца найдется и тот, кто еще хитрее. Работники предприятия, отвечающего за содержание парка «Орленок», сначала перегородили въезд машиной. А теперь поставили парковочные столбы (так называемые болларды). Теперь четырехколесным обитателям парка придется либо все-таки отправиться на платные стоянки, либо поискать свободное место во дворах. Пока их жители тоже что-нибудь эдакое не придумают.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года
В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину
В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус