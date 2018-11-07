Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду
Теперь им не проехать из-за специальных парковочных столбов [фото]
В "Орленок" теперь так просто не заехать.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В центре Воронежа сейчас стало посвободнее на улицах из-за платных парковок. Зато машины переместились в незакрытые дворы. Были и автовладельцы, которые полюбили кидать свои «ласточки» в парке «Орленок».
Однако на каждого хитреца найдется и тот, кто еще хитрее. Работники предприятия, отвечающего за содержание парка «Орленок», сначала перегородили въезд машиной. А теперь поставили парковочные столбы (так называемые болларды). Теперь четырехколесным обитателям парка придется либо все-таки отправиться на платные стоянки, либо поискать свободное место во дворах. Пока их жители тоже что-нибудь эдакое не придумают.