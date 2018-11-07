Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду

СЕГОДНЯ 20:04 2018-11-07T20:04:18+03:00

В "Орленок" теперь так просто не заехать. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Изменить размер текста: A A

В центре Воронежа сейчас стало посвободнее на улицах из-за платных парковок. Зато машины переместились в незакрытые дворы. Были и автовладельцы, которые полюбили кидать свои «ласточки» в парке «Орленок».

Однако на каждого хитреца найдется и тот, кто еще хитрее. Работники предприятия, отвечающего за содержание парка «Орленок», сначала перегородили въезд машиной. А теперь поставили парковочные столбы (так называемые болларды). Теперь четырехколесным обитателям парка придется либо все-таки отправиться на платные стоянки, либо поискать свободное место во дворах. Пока их жители тоже что-нибудь эдакое не придумают.