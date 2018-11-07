2018-11-07T19:44:22+03:00
Происшествия

В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину

Случилось это на Ленинском проспекте
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Напавших на мужчину молодых людей разыскивают.Напавших на мужчину молодых людей разыскивают.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В среду, 7 ноября, утром крайне пакостный случай произошел у дома № 113 на Ленинском проспекте.

55-летнего мужчину «достало», что некие молодые люди курят и плюются рядом с детской площадкой. Заходя в подъезд, он сделал им замечание. Подростки налетели на него и избили.

- Мужчина после этого обратился в больницу с ушибом головы. Парней, которые на него напали, разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года
Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду
В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус