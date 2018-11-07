В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину
Случилось это на Ленинском проспекте
Напавших на мужчину молодых людей разыскивают.Фото: из архива «КП»
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В среду, 7 ноября, утром крайне пакостный случай произошел у дома № 113 на Ленинском проспекте.
55-летнего мужчину «достало», что некие молодые люди курят и плюются рядом с детской площадкой. Заходя в подъезд, он сделал им замечание. Подростки налетели на него и избили.
- Мужчина после этого обратился в больницу с ушибом головы. Парней, которые на него напали, разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.