В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину

СЕГОДНЯ 19:44 2018-11-07T19:44:22+03:00

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В среду, 7 ноября, утром крайне пакостный случай произошел у дома № 113 на Ленинском проспекте.

55-летнего мужчину «достало», что некие молодые люди курят и плюются рядом с детской площадкой. Заходя в подъезд, он сделал им замечание. Подростки налетели на него и избили.

- Мужчина после этого обратился в больницу с ушибом головы. Парней, которые на него напали, разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.