В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
Пассажиры вынуждены были добираться в главный город соседней области на попутках
Экипаж самолета ждет в Воронеже, когда над Липецком рассеется туман.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Московского аэропорта Домодедово в Липецк, вынужден был приземлиться в воронежском аэропорту. Дело в том, что над столицей соседней области сгустился туман.
Вначале метеорологи дали прогноз, что туман рассеется где-то к 17.00. Однако непогода Липецк покидать не спешит.
- В итоге 65 пассажиров авиарейса уехали в Липецк на другом транспорте. В Воронеже остался только экипаж самолеты, ждущий улучшения метеорологических условий, - рассказали в пресс-службе воронежского аэропорта.