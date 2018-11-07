В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя
В паблике «Мой и твой Воронеж» ВКонтакте пользователь Александр Пудов разместил фото привязанного к столбу медведя. В подписи к нему он утверждает, что зверя нашли в центре поселка Подгоренский.
Медведь на фото подносит лапу к голове. Может, ученый, приветствует так, может, блох ищет. В комментариях острят, дескать, он военный, честь отдает. Есть и мнение, что цыгане совсем распоясались.
Напомним, медведь, оставленный без присмотра, уже привел к трагедии в селе Семилуки (не путайте с одноименным райцентром). Там 15 октября 2017 года вырвавшийся из вольера косолапый задрал 84-летнего мужчину. Животное застрелили полицейские, хозяина частного зоопарка, не уследившего за зверем, приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.