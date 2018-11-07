2018-11-07T18:43:23+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области «шутники» привязали к столбу медведя

Зверя обнаружили жители поселка Подгоренский
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Медведь как будто чешет голову: - Как же я сюда попал?Медведь как будто чешет голову: - Как же я сюда попал?Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:

В паблике «Мой и твой Воронеж» ВКонтакте пользователь Александр Пудов разместил фото привязанного к столбу медведя. В подписи к нему он утверждает, что зверя нашли в центре поселка Подгоренский.

Медведь на фото подносит лапу к голове. Может, ученый, приветствует так, может, блох ищет. В комментариях острят, дескать, он военный, честь отдает. Есть и мнение, что цыгане совсем распоясались.

Напомним, медведь, оставленный без присмотра, уже привел к трагедии в селе Семилуки (не путайте с одноименным райцентром). Там 15 октября 2017 года вырвавшийся из вольера косолапый задрал 84-летнего мужчину. Животное застрелили полицейские, хозяина частного зоопарка, не уследившего за зверем, приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем подросток, насмерть сбивший девушку, сядет всего на два года
Хитрым воронежским водителям, стоявшим на халяву в парке «Орленок», поставили преграду
В Воронеже парни, курившие на детской площадке, избили сделавшего им замечание мужчину
В Воронеже из-за тумана вынужден был приземлиться самолет Москва-Липецк
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус