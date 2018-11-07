В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-07T18:18:43+03:00

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В понедельник, 5 ноября, житель села Терновка поручил сыну и его другу выкопать старый погреб, оставшийся в наследство от прежних хозяев. Он был завален всякой дрянью – досками и мусором. На месте погреба новые хозяева захотели сделать сливную яму.

Ребята копали-копали и наткнулись на нечто ужасное – в отрытой земле показались человеческие останки. В итоге откопали череп, кости, челюсть, а также одежду, принадлежащие человеку. Сельчане позвонили в полицию, а потом подключились сотрудники Следственного комитета.

- Пока непонятно даже мужские или женские это останки, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Воронежской области Ольга Бовт. – Их отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Там определят возраст, пол и генотип погибшего или умершего человека.