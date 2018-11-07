2018-11-07T17:53:42+03:00
Общество

В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа

К данному моменту уже привито 98 тысяч детей и 157 беременных женщин
Олег ИВАНОВ
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6 ноября в Воронежскую область привезли вторую партию вакцины «Совигрипп» для иммунизации детей. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, до конца недели 132,3 тысячи доз вакцины будут распределены по медорганизациям.

Вакцина будет использована для плановой иммунизации детей в рамках национального календаря профилактических прививок. Против гриппа уже привито 98 тысяч детей и 157 беременных женщин. При этом медики призывают родителей детей от 6 месяцев и старше, а также беременных женщин пройти иммунизацию против гриппа.

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