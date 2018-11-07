2018-11-07T17:25:32+03:00
Общество

В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»

Кроме того, на улице Степана Разина прошло благоустройство
Олег ИВАНОВ
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А вы бы сфотографировались с этим знаком?А вы бы сфотографировались с этим знаком?
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На улице Степана Разина продолжается комплексное благоустройство территории на въезде в центр города со стороны Чернавского моста. Теперь там, например, появился знак «Я люблю Воронеж». Значит ли это, что теперь в социальных сетях стоит ждать множество новых фотографий на этом фоне?

К счастью, установкой одного лишь знака не ограничились. Был проведен косметический ремонт подпорной стены, восстановлена лестница, включая подход со стороны улицы Ольминского. Также восстановлена для использования нагорная лестница с установкой поручней и освещения с улицы Каляева.

Также строители укрепили склоны за счет насыпи грунта и произвели гидропосев газона. Сейчас продолжает установка ограждений, идет замощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой с выходом на улицу Ольминского. До этого данная пешеходная зона никогда не обустраивалась. Все работы должны завершиться до конца ноября.

Работа кипит

Работа кипит

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