2018-11-07T17:26:32+03:00
Общество

Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей

Аукцион на его разработку уже стартовал
Юрий КОЗЛОВ
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Новое здание будет располагаться там же, где и главный корпус Воронежской областной клинической больницы.Новое здание будет располагаться там же, где и главный корпус Воронежской областной клинической больницы.Фото: с сайта Воронежской областной детской клинической больницы.
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На сайте госзакупок появилась информация, что департамент строительной политики области объявил о старте аукциона на разработку проекта нового корпуса воронежской областной детской больницы. Главный корпкс этого медицинского учреждения располагается на улице Ломоносова. Там же будет находиться и новое здание.

Максимальная цена, в которую «встанет» проект, - 15,4 млн. рублей. За эту, а, возможно, за несколько меньшую сумму (если ее удастся сбавить на аукционе) в проекте должны предусмотреть многое. В корпусе, рассчитанном на 100 коек, должны быть отделения детской гематологии, онкологии и отоларингологии, операционный блок, расположенный в трех залах. Кроме того, необходимо спроектировать столовую, поликлинику и даже вертолетную площадку (видимо, для тяжелых больных из области). Возле нового здания должна располагаться парковка на 100-150 мест.

Сколько этажей будет в новом здании, решат победители аукциона. Естественно, по согласованию с департаментом. Окончание разработки документации намечено на конец сентября 2019 года.

Заявки на аукцион принимают до 21 ноября, долги состоятся до 26 ноября.

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