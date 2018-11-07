Воронежские водопроводчики «прослушают» утечки в сети

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-07T15:41:01+03:00

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Новое, аккустическое, оборудование поступило на вооружение воронежских водопроводчиков. С его помощью можно будет «прослушать» сети и «услышать» звуки, характерные для протекающих труб.

- Первый участок трубопровода, с которого началось обследование, находится в Коминтерновском районе Воронежа, - рассказали в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». - Эта магистральная линия диаметром 900 мм проложена на глубине более 4,5 метров. Она проходит как по территории густонаселенного микрорайона, так и по пересеченной местности, где нет жилой застройки.

С этой целью сотрудники водоканала установили в трех колодцах на расстоянии 150 метров друг от друга радио-датчики. Заработают они в три часа ночи. Это время считается самым тихим периодом суток.

- В течение нескольких минут датчик зафиксирует уровень шума в трубопроводе и передаст сведения по радиоканалу специалисту. Затем с помощью специальной компьютерной программы эти данные будут обработаны. И если на этом участке есть утечка, датчик сообщит не только о её характере, но и о месте повреждения на трубе», - рассказал инженер группы оптимизации режимов сетей и сооруженийООО «РВК-Воронеж» Дмитрий Барышников.

Ноу-хау опробуют в течение месяца, а затем внедрят на других объектах.