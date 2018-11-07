2018-11-07T15:43:13+03:00
Общество

Платные парковки Воронежа: первые итоги

Что уже изменилось после нововведения и что потребовало модернизации в будущем
Виктор ПАВЛОВ
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С приходом платных парковок город изменился до неузнаваемостиС приходом платных парковок город изменился до неузнаваемостиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Еще недавно на обочинах городского центра творилась жуткая неразбериха. В парковочном кармане, задуманном для десяти автомобилей, фантастическим образом помещались пятнадцать (и нарушались при этом не только законы физики, но и правила дорожного движения). Кто-то обязательно стоял вторым рядом.

Не стихали автомобильные сигналы. Двое сражались за внезапно освободившееся место: один спешно сдавал назад, пока второй нагло выдавливал его передом. Рядом неожиданно бодро для своих лет голосила бабушка-пешеход, которой чуть не отдавили ногу. Иными словами, любой автомобилист вполне мог почувствовать себя гостем переполненного индийского мегаполиса (и для этого не нужно было покупать билет).

- Мы просто не могли приблизиться к своему дому на машине, - рассказывает жительница Никитинской, 16 Елена Власова. - Дорогу к нему забивали каждый день. Огромная надпись «проезд не загораживать», видимо, была не такой уж заметной. Причем машины оставляли не на «аварийке», не на пятнадцать минут. Ставили основательно. В тот же день, когда заработали платные парковки, проблема ушла.

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