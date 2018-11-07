2018-11-07T15:14:15+03:00
Звезды

Уроженка Воронежа Юлия Началова в Сети обнажилась и прикрыла грудь мужскими руками

Дерзкое фото певицы вызвало восторженные отклики поклонников
Яков СТРОГОВ
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Юлии идет черно-белый цвет.Юлии идет черно-белый цвет.Фото: Инстаграм.
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Певица Юлия Началова, родившаяся в Воронеже, но давно уже живущая в Москве, продолжает фотографироваться в стиле ню. На этот раз жаркий обнаженный снимок она опубликовала в своем Инстаграме. На нем грудь обнаженной Юлией прикрывают руки загадочного мужчины. Началова подписала фото провоцирующим комментарием:

- Надо попробовать ночью поспать. А вдруг понравится?

Отклики на фото были, в основном, одобрительные. Были те, кто завидовал тому, кто таким образом прикрывал прелести Юлии. Другие отмечали, что в 37-летнем возрасте певица держит себя в очень хорошей форме.

В последнее время хитов в исполнении Юлии Началовой что-то не слышно, зато она не дает скучать поклонникам то конфликтом с гаишниками, то загадочной болезнью рук, из-за которой она вынуждена носить перчатки. Зато у мужчины, сейчас пользующегося благосклонностью певицы проблемы с руками точно нет.

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