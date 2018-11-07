2018-11-07T14:54:52+03:00
Общество

Этой зимой катка на Советской площади в Воронеже не будет

Его заливка требует серьезной подготовки
Елена ФЕДЯШЕВА
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В этом году в Воронеже будут работать четыре каткаВ этом году в Воронеже будут работать четыре каткаФото: из архива «КП»
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Воронежские чиновники отказались от идеи залития катка на Советской площади в этом году. Специалисты посчитали, что конструкции для ледового основания повредят новое оборудование цветовых фонтанов. Чтобы установить настил, требуется провести подготовительную работу. Возможно, ее запланируют на следующий зимний сезон.

А нынешней зимой в городе будут работать четыре крупных катка: в парках «Алые паруса», «Центральный» («Динамо»), «Южный» и в Комсомольском сквере.

Напомним, об идее оборудования катка на Советской площади мэрия сообщила в начале октября, когда рабочие провели консервацию на зиму цвето-музыкальных фонтанов.

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