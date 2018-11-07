В Воронеже мужчина ответит в суде за покалеченную на «зебре» девушку

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-07T14:39:13+03:00

Водители частенько проскакивают "зебру" как будто ее и нет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

ДТП случилось почти год назад в Ленинском районе

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В Воронеже передали в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Рамонского района. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

12 ноября 2017 года мужчина ехал на «Тойоте-Спринтер» по улице Челюскинцев со стороны Краснознаменной в направлении Моисеева. В 18.20 он, находясь в крайнем правом ряду, не увидел, что стоящая рядом машина пропускает идущую по «зебре» девушку и сбил ее. В результате 21-летняя жительница Воронежа получила тяжелые травмы.

- Мужчина признал свою вину. В ходе следствия он оказал пострадавшей девушке материальную помощь. Водителю грозит до двух лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.