Почти шесть тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ за неделю

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-07T14:02:30+03:00

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За минувшую неделю к врачам за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 5969 жителей Воронежской области. Такой уровень заболеваемости, по словам эпидемиологов, соответствует сезону и ниже эпидпорога на 35,1%. Среди заболевших 3828 детей в возрасте до 14 лет.

В основном воронежцы и жители области страдают заболеваниями, вызванными парагриппом, аденовирусом, риновирусами, респираторно-синцитиальные вирусами. Вирусы гриппа у больных лабораторно пока не обнаружены.

Кстати, еще пока не поздно сделать прививку от гриппа, которая эффективно защитит вас от заболевания и развития осложнений.