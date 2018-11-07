В Воронеже Тургеневу посвятят вечер романсов

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-07T13:49:23+03:00

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12 ноября в Воронежском концертном зале пройдет вечер русского романса «Тургеневская гостиная». Мероприятие приурочили к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева, классика русской литературы, заложившего основы русского классического романа и первого из русских писателей при жизни удостоившегося мировой известности.

В концерте примут участие солисты мужского хора Воронежского концертного зала, а также студенты класса преподавателя Олега Гурьева. Гости вечера услышат известные романсы композиторов XIX века, а также познакомятся с наиболее яркими страницами из жизни и творчества великого русского писателя.

Начало в 19.00.