В Воронеж за самолетом Ан-148 приехала комиссия Центрального военного округа

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-07T13:13:13+03:00

Его планируют принять на вооружение в авиационный полк в Свердловской области

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На Воронежском авиазаводе работает комиссия Центрального военного округа (ЦВО). Специалисты оценивают состояние нового транспортно-пассажирского Ан-148-100Е, произведенного на ВАСО. Если существенных замечаний у военных не будет, самолет будет принят на вооружение уже в конце ноября.

- В этом случае самолет будет использоваться для того, чтобы перевозить личный состав и габаритную технику в одном из авиаполков 14 армии ВВС и ПВО ЦВО, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего на воронежском авиапредприятии на финальной стадии готовности находится три самолета Ан-148, которые ВАСО должен поставить по контракту с Министерством обороны.