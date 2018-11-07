В Воронеж за самолетом Ан-148 приехала комиссия Центрального военного округа
На Воронежском авиазаводе работает комиссия Центрального военного округа (ЦВО). Специалисты оценивают состояние нового транспортно-пассажирского Ан-148-100Е, произведенного на ВАСО. Если существенных замечаний у военных не будет, самолет будет принят на вооружение уже в конце ноября.
- В этом случае самолет будет использоваться для того, чтобы перевозить личный состав и габаритную технику в одном из авиаполков 14 армии ВВС и ПВО ЦВО, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Всего на воронежском авиапредприятии на финальной стадии готовности находится три самолета Ан-148, которые ВАСО должен поставить по контракту с Министерством обороны.