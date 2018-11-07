Подследственный экс-глава Хохольского района Воронежской области снова претендует на пост

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-07T12:57:01+03:00

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Во вторник, 6 ноября, комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов на кресло главы администрации Хохольского района пятерых человек. Среди них – экс глава Павел Пономарев, находящийся ныне под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий. Расследование продолжается с мая прошлого года. Тогда чиновника заподозрили в принуждении предпринимателя к выплате 450 тысяч рублей для нужд района. Эти средства планировалось направить на строительство храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы и местный спортивно-оздоровительный комплекс.

Кроме Пономарева на пост главы района претендуют сегодняшний глава Михаил Ельчанинов, его заместитель Вячеслав Кожевников, директор центра поддержки АПК администрации Дмитрий Качин и директор «Спортивно-оздоровительного комплекса "Хохольский" Сергей Прохоров.