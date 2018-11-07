2018-11-07T11:55:56+03:00
Звезды

Известный пианист сыграет воронежцам "Любовь к трем апельсинам"

Дмитрий Шишкин выступит в рамках абонемента №4 ВКЗ
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗ.афиша ВКЗ.
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15 ноября в Воронеж с концертом в рамках абонемента №4 приедет российский пианист Дмитрий Шишкин. Его музыкальная одаренность проявилась с самых ранних лет: в три года Дмитрий сыграл первый сольный концерт, а в шесть впервые выступил с оркестром. Яркая творческая индивидуальность и высокое профессиональное мастерство позволили исполнителю добиться впечатляющих результатов на многочисленных конкурсах и фестивалях. Среди его достижений - премии на международных конкурсах Top of the World в Тромсе (Норвегия, 2017, I премия), имени Шопена в Варшаве (2015, VI премия), имени Бузони в Больцано (Италия, 2013, III премия и спецприз за лучшее исполнение концерта Моцарта), во Фриули-Венеция-Джулия (Италия, 2014, I премия), BNDES в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 2014, II премия).

Вместе с Молодежным оркестром Воронежского концертного зала пианист исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром до мажор, ор. 61 и сюиту из оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева.

Концерт пройдет в ВКЗ 15 ноября в 19.00 (6+).

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