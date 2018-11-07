2018-11-07T12:02:56+03:00
Общество

Воронежцы жалуются на брошенные разрытия по всему городу

Складывается впечатление, что коммунальщики договорились с зимой о тайм-ауте
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" в ВКскрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" в ВК
Изменить размер текста:

Один из участников сообщества «Типичный Воронеж» разместил фотографию разрытия в своем дворе на улице Путиловской, 17. Автор снабдил иллюстрацию комментарием: «Ремонт произвели. Неделя уже прошла, а яма так и осталась. Наверное, ждёт морозов».

Отвечая на сообщение, горожане признались, что подобные ямы уже давно украшают дворы многоэтажек. Вот какие адреса и комментарии оставили воронежцы:

- На Вл.Неского 10. Уже месяц как разрыли, причем в нескольких местах и ничего... а тут всего неделя))

- Под моим окном яма с 23 июля, писала в администрацию, только завтраками кормят. Последний раз обещали 30 октября закопать яму. 6 ноября там уже куча мусора. Сие безобразие на улице Богдана Хмельницкого.

- Напротив «Дельфина» по Переверткина уже 3 месяца разрыто...

- Такие ямы по всему городу: Беговая, Хользунова, 45 Стрелковой дивизии, 9 января, Шишкова.

Создается впечатление, что воронежские коммунальщики договорились с зимой и взяли у нее тайм-аут на засыпку ям…

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти шесть тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ за неделю
В Воронеже уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по свежему газону
В Воронеже Тургеневу посвятят вечер романсов
В Воронеж за самолетом Ан-148 приехала комиссия Центрального военного округа
Подследственный экс-глава Хохольского района Воронежской области снова претендует на пост
Известный пианист сыграет воронежцам "Любовь к трем апельсинам"
Воронежцам споет Ярослав Сумишевский
Михаил Шуфутинский отметит с воронежцами 70-летие
Жильцы воронежской многоэтажки 8 месяцев переплачивали за электричество
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Воронежской области мошенник "заработал" на продаже липового снегохода 177 тысяч
В Воронежской области дальнобойщикам по дешевке продавали ворованное дизельное топливо
Под Воронежем в квартире сгорел натяжной потолок