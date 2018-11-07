Воронежцы жалуются на брошенные разрытия по всему городу

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-07T12:02:56+03:00

Складывается впечатление, что коммунальщики договорились с зимой о тайм-ауте

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Один из участников сообщества «Типичный Воронеж» разместил фотографию разрытия в своем дворе на улице Путиловской, 17. Автор снабдил иллюстрацию комментарием: «Ремонт произвели. Неделя уже прошла, а яма так и осталась. Наверное, ждёт морозов».

Отвечая на сообщение, горожане признались, что подобные ямы уже давно украшают дворы многоэтажек. Вот какие адреса и комментарии оставили воронежцы:

- На Вл.Неского 10. Уже месяц как разрыли, причем в нескольких местах и ничего... а тут всего неделя))

- Под моим окном яма с 23 июля, писала в администрацию, только завтраками кормят. Последний раз обещали 30 октября закопать яму. 6 ноября там уже куча мусора. Сие безобразие на улице Богдана Хмельницкого.

- Напротив «Дельфина» по Переверткина уже 3 месяца разрыто...

- Такие ямы по всему городу: Беговая, Хользунова, 45 Стрелковой дивизии, 9 января, Шишкова.

Создается впечатление, что воронежские коммунальщики договорились с зимой и взяли у нее тайм-аут на засыпку ям…