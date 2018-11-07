Воронежцам споет Ярослав Сумишевский

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-07T11:48:15+03:00

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28 ноября в столице Черноземья выступит участник шоу «Три Аккорда», призер радио "Шансон" Ярослав Сумишевский. Его называют Народным артистом интернета, ведь он не просто обладатель невероятно красивого голоса, но еще и основатель и бессменный ведущий популярного интернет-проекта «Народный Махор». Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами уже более 120 городов. На представлениях царит уютная и теплая атмосфера, живой звук и непередаваемые эмоции. К своему 35-летию Ярослав подготовил новую программу «Сумишествие», в которую включил новые композиции и полюбившиеся зрителям хиты.

Концерт пройдет в ВКЗ 28 ноября в 19.00.