2018-11-07T11:44:14+03:00
Звезды

Михаил Шуфутинский отметит с воронежцами 70-летие

Артист приедет с концертом в конце ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23 ноября воронежцев приглашает на юбилей Король шансона. Михаил Шуфутинский приедет с программой, посвященной своему 70-летию. Каждый концерт известного шансонье - это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и танцевать. В этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, в которой запланировано несколько незабываемых премьер, а также артист исполнит любимые поклонниками хиты «Третье сентября», «Еврейский портной», «Наколочка», «Марджанджа», «Соло», «Сгорая плачут свечи» и многие-многие другие песни.

Концерт пройдет 23 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

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