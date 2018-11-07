2018-11-07T11:03:55+03:00
Общество

Жильцы воронежской многоэтажки 8 месяцев переплачивали за электричество

В результате УК Советского района получила лишние 62 тысячи рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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ГЖИ выдала УК предписание сделать перерасчетГЖИ выдала УК предписание сделать перерасчетФото: из архива «КП»
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Обращение жильцов девятиэтажного дома №36«а» по улице Героев Сибиряков стало основанием для внеплановой проверки инспектором Государственной жилищной инспекции Воронежской области вопросов начисления платы за электроэнергию УК Советского района. И не напрасно. Оказалось, что в период с сентября 2017 по апрель 2018 года компания выставляла жильцам счета за освещение мест общего пользования из расчета 2,18 кВт/час вместо положенных 1,19 кВт/час.

В результате за восемь месяцев переплата жильцов за электроэнергию составила больше 62 тысяч рублей. ГЖИ выдала УК Советского района предписание сделать перерасчет.

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