2018-11-07T10:41:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области мошенник "заработал" на продаже липового снегохода 177 тысяч

Через интернет он "продал" несуществующий транспорт
Елена ФЕДЯШЕВА
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Продавцу-мошеннику грозит пять лет тюрьмыПродавцу-мошеннику грозит пять лет тюрьмыФото: из архива «КП»
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В Россошанском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве с помощью интернета.

По версии следствия, в октябре этого года он дал на одном из сайтов объявление о продаже снегохода. Скорее ему позвонил покупатель. Продавец предложил перевести в качестве предоплаты 177 тысяч рублей, а потом при встрече – отдать остальную сумму и забрать снегоход. Мужчина согласился на такие условия. Когда злоумышленник получил деньги, связь с ним оборвалась.

Но в отличие от множества других аналогичных историй, у этой –благополучный конец.

Оперативникам удалось вычислить владельца банковской карты, куда потерпевший перевел средства. Подозреваемого задержали и он признался, что с самого начала преследовал преступные цели. А снегохода у него вовсе и не было.

Полученные преступным способом деньги, подозреваемый успел потратить на личные нужды. До решения суда его заключили под стражу. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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