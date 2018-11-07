2018-11-07T09:28:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области дальнобойщикам по дешевке продавали ворованное дизельное топливо

Ущерб составил около 50 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Топливо сливали не один раз.Топливо сливали не один раз.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

42-летний житель Аннинского района обнаружил пропажу из своего КамАЗа 250 литров дизельного топлива и сообщил об этом в полицию.

Стражи правопорядка начали расследование, в ходе которого опросили водителей большегрузных машин на предмет реализации похищенного. Вскоре кассиры одного из кафе сообщили участковым, что видели мужчин, предлагавших водителям дизельное топливо по низкой цене.

- Указанные лица были задержаны. Ими оказались двое жителей райцентра 18 и 17-ти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В ходе отработки их на причастность к другим преступлениям было установлено, что злоумышленники еще минимум трижды похищали дизельное топливо с большегрузов жителей Анны. Дважды они сливали по 300 литров и еще один раз 280. Общий ущерб от преступных действий задержанных составил около 50 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцы воронежской многоэтажки 8 месяцев переплачивали за электричество
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Воронежской области мошенник "заработал" на продаже липового снегохода 177 тысяч
Под Воронежем в квартире сгорел натяжной потолок
Воронежский хлеб бракуют за бактерии, посторонние примеси и отсутствие информации на упаковке
Воронежцы решили бороться с платными парковками с помощью мемов
В Воронеже маршрутчик-хам объехал пробку по газону
Давид Голощекин посвятил свое выступление воронежскому историку джаза
Воронежский «Буран» наконец-то выиграл после серии разгромов
В кадетском корпусе под Воронежем нашли многочисленные нарушения
На Воронежской ТЭЦ-2 провели реконструкцию за 554 млн рублей
Вонь в Воронеже могла появиться из-за отключения одной из линий на Левобережных очистных сооружениях
В Воронежской области компанию оштрафовали за несанкционированную свалку
Юные воронежские артисты сыграют спектакль по Тургеневу
Воронежский мехзавод станет частью нового холдинга космического двигателестроения
Птичий грипп в Воронежской области: на фабрике уничтожат 1,2 млн кур
В Воронеже вор в бегах забил до смерти мужчину
В Воронеже пройдет декада сбора вторресурсов
В Воронежской области провалились торги на строительство обхода Боброва
В Воронежской области у предпринимательницы отберут «заросшую» землю
На шесть лет в тюрьму отправили курьера, перевозившего гашиш и марихуану через Воронеж
Фестиваль Маршак показал на закрытии спектакль по Маркесу c "живыми" куклами
Глава управления делами Воронежской области ушел с поста по собственному желанию
В Воронеже водитель угрожал пистолетом случайному прохожему