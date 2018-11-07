В Воронежской области дальнобойщикам по дешевке продавали ворованное дизельное топливо

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-07T09:28:44+03:00

Топливо сливали не один раз. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

42-летний житель Аннинского района обнаружил пропажу из своего КамАЗа 250 литров дизельного топлива и сообщил об этом в полицию.

Стражи правопорядка начали расследование, в ходе которого опросили водителей большегрузных машин на предмет реализации похищенного. Вскоре кассиры одного из кафе сообщили участковым, что видели мужчин, предлагавших водителям дизельное топливо по низкой цене.

- Указанные лица были задержаны. Ими оказались двое жителей райцентра 18 и 17-ти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В ходе отработки их на причастность к другим преступлениям было установлено, что злоумышленники еще минимум трижды похищали дизельное топливо с большегрузов жителей Анны. Дважды они сливали по 300 литров и еще один раз 280. Общий ущерб от преступных действий задержанных составил около 50 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража».