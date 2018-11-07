Под Воронежем в квартире сгорел натяжной потолок

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-07T09:08:51+03:00

К счастью, никто из людей не пострадал

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Необычный пожар случился около семи утра в одной из квартир Нововоронежа. По непонятной причине на улице Первомайская вспыхнул потолок.

Ликвидировать пожар отправились десять пожарных и три единицы техники. В результате ЧП в комнате площадью семь квадратных метров полностью уничтожена отделка потолка.

Причины возгорания выясняют эксперты. Возможно, виновато замыкание электропроводки.

К счастью, никто из людей не пострадал.