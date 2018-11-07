Под Воронежем в квартире сгорел натяжной потолок
К счастью, никто из людей не пострадал
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Необычный пожар случился около семи утра в одной из квартир Нововоронежа. По непонятной причине на улице Первомайская вспыхнул потолок.
Ликвидировать пожар отправились десять пожарных и три единицы техники. В результате ЧП в комнате площадью семь квадратных метров полностью уничтожена отделка потолка.
Причины возгорания выясняют эксперты. Возможно, виновато замыкание электропроводки.
К счастью, никто из людей не пострадал.