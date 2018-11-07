2018-11-07T08:46:04+03:00
Общество

Воронежский хлеб бракуют за бактерии, посторонние примеси и отсутствие информации на упаковке

В роспотребнадзоре подвели итоги проверок за этот год
Елена ФЕДЯШЕВА
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С начала 2018 года сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили 19 мукомольно-крупяных предприятий. В том числе 5,2 тонны хлеба, хлебо-булочных и кондитерских изделий и 6,2 тонны мукомольно-крупяных изделий.

Признали непригодными к употреблению и изъяли из оборота 20 партий хлеба и продукции, весом 225 кг.

Лабораторно исследованы пробы 399 образцов хлеба и хлебо-булочных изделий, а также 360 проб мукомольно-крупяных изделий.

- По результатам лабораторных исследований две пробы хлебобулочных изделий не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

В ходе проверок отмечались такие нарушения: отсутствие полной информации на упаковке, посторонние включения в готовую продукцию, нарушение температурного режима хранения, отсутствие ремонта производственных помещений.

По итогам проверок на нарушителей наложили 22 штрафа на общую сумму 675 тысяч рублей и выдали предписание об устранении.

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