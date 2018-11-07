2018-11-07T07:10:37+03:00
Общество

Воронежцы решили бороться с платными парковками с помощью мемов

Автолюбители пошли нестандартным путем
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежские автолюбители решили бороться с платными парковками с помощью мемов. В группе «Нет платной парковке в Воронеже» в соцсети горожане помимо петиции опубликовали пост с картинкой, изображающей необычное совещание.

В меме начальник просит подчиненных придумать, как сделать так, чтобы больше людей платили за парковку. Сотрудники предлагают ему взрывать машины во дворах, сделать платным весь Воронеж и лишь один делает адекватное предложение. Он говорит о том, что необходимо снизить стоимость парковки до 15 рублей. После этого начальник выбрасывает сотрудника в окно.

В комментариях местные жители оценили саркастичную картину. И предложили еще одно решение этой проблемы.

- Любой капиталист скажет - для увеличения прибыли необходимо минимизировать затраты и увеличить доходы. А вот способы разные. Способ, избранный в нашей стране, - это обобрать, обмануть, отнять, отжать и обворовать, - написал горожанин Владимир.

Напомним, недовольные новведением воронежцы перешли от слов возмущения к делу с самого первого дня работы платных парковок. Горожане начали срывать знаки, предупреждающие о необходимости оплаты стоянки. Кроме этого, водители массово оставляют свои машины прямо на тротуарах. Забитыми до отказа теперь стали дворы многоэтажек. Что же будет дальше?

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