Давид Голощекин посвятил свое выступление воронежскому историку джаза

СЕГОДНЯ 02:48 2018-11-07T02:56:14+03:00

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В Воронеже завершился 23-й Международный фестиваль «Джазовая провинция». За пять дней на форуме выступили около 100 музыкантов - как мэтры, так и молодые исполнители, не только из России, но и США, Бразилии, Голландии, Люксембурга, Испании, Норвегии, Германии и Великобритании. Играли как джазовые стандарты, так и концептуальную музыку, эксперименты вплоть до «джазовой оперы».

5 ноября воронежцы услышали сочинения норвежцев Эспена Эриксена и Гюннара Хале. В Норвегии все хорошо с господдержкой музыки, неудивительно, что норвежские музыканты участвуют в сотнях международных фестивалей и здорово, что не обходят стороной и Россию.

Норвежцев сменили Леонид и Николай Винцкевичи с контрабасистом Стивом Кершоу. Участница проекта «Голос» Ксения Коробкова исполнила композиции Николая Винцкевича, буквально заведя зал.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А завершил концерт ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина и молодая талантливая вокалистка Юлия Касьян.

- Процветанием джаза в нашей стране мы обязаны таким упорным, влюбленным в музыку людям, как мультиинструменталист Давид Голощекин, - отметил музыковед Владимир Фейертаг, назвав именитого джазмена рыцарем мэйнстрима.

Коллектив под управлением «живой легенды джаза» исполнил балладу «Сиреневый час» из фильма о джазе «Когда цветы маршируют», в котором снимался Давид Голощекин, композиции «Взгляд пантеры» и «Грустный вальс». А «Звездную пыль», написанную в 1927 году Хоуги Кармайклом, маэстро посвятил нашему земляку, историку джаза Юрию Верменичу.

- Мы дружили, он приезжал в Ленинград, затем в Петербург... По его книгам я учу студентов. Первое, что рекомендую ребятам, которые приходят ко мне в сентябре, прочитать «И весь этот джаз» Верменича, - признался Давид Голощекин. - Это пособие, которое долгие десятилетия будет открывать многим пытливым молодым музыкантам наш мир. Юра безумно любил «Звездную пыль», и я посвящаю эту чудесную композицию его памяти.