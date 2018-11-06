2018-11-06T21:45:00+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» наконец-то выиграл после серии разгромов

Родные стены не помогли чеховской «Звезде» справиться с разъяренными неудачами «ураганными»
Юрий КОЗЛОВ
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Хоккеисты "Бурана" радуются - только что вторую шайбу забросил Руслан Хасаншин. Этот гол оказался победным.Хоккеисты "Бурана" радуются - только что вторую шайбу забросил Руслан Хасаншин. Этот гол оказался победным.Фото: кадр с видео youtube.com
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«Буран» прервал черную серию из трех поражений с разгромным счетом в выездном матче с чеховской «Звездой». Между тем, начинался матч для «ураганных» плохо – на пятой минуте Павел Зыков вывел хозяев площадки вперед. А потом хоккеистов «Звезды» стала подводить недисциплинированность. На десятой минуте подмосковная команда осталась в меньшинстве, и Алексей Шантыка реализовал «лишнего».

Воронежские хоккеисты продолжали методично наказывать хозяев за удаления. На 24 минуте размашистая комбинация закончилась тем, что Руслан Хасаншин подправил шайбу в ворота «Звезды» - 2:1. На старте третьего периода в розыгрыше лишнего преуспел Максим Сергеев – 3:1. Ну и для разнообразия в равных составах на 49 минуте отличился Игорь Мирнов – 1:4. Когда до конца периода оставалось меньше минуты, хозяева тоже реализовали большинство – отличный бросок удался Федору Белякову. Впрочем, до сирены оставалось всего 20 секунд, и «Звезда» даже не стала снимать вратаря, чтобы выпустить шестого полевого игрока.

«Буран» набрал 16 очков и делит 22-24 места с «Южным Уралом» из Орска и ХК «Саров». Впереди у «ураганных» игра 8 ноября с легендарным «Химиком» в Воскресенске. Будущий соперник занимает 14 место, имея в активе 25 очков. Матч начнется в 18.30.

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