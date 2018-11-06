В кадетском корпусе под Воронежем нашли многочисленные нарушения

6 Нояб. 21:29 2018-11-06T21:29:36+03:00

Кажется, что воспитанникам было крайне тяжело учиться в таком заведении

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Многочисленные нарушения были обнаружены в «Горожанском казачьем кадетском корпусе». Это казенное образовательное учреждение Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Например, не раз было нарушено законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Но это не самое страшное. Представьте, что по заявлению ведомства, воспитанники учреждения даже не были обеспечены обмундированием.

- Допускались нарушения Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, - подчеркивают в прокуратуре.

Стоит ли говорить, что нарушения были и в медицинской деятельности? Не исполнялись правила пожарной безопасности.

- Выявлены несоответствия отдельных положений Правил внутреннего трудового распорядка требованиям федерального законодательства, - отмечают в прокуратуре.

А как объяснить многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства? Они, кстати, стали основанием для приостановления в октябре 2018 года деятельности учреждения.

- По результатам проверки первый заместитель прокурора области Василий Хромых внес представление врио руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области об устранении нарушений федерального законодательства. Инициировано привлечение к установленной законом ответственности виновных лиц, - говорят в прокуратуре региона.