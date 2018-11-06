На Воронежской ТЭЦ-2 провели реконструкцию за 554 млн рублей

СЕГОДНЯ 21:17 2018-11-06T21:17:15+03:00

Станция снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей

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554 млн рублей было вложено в техническое перевооружение, реконструкцию и ремонт оборудования Воронежской ТЭЦ-2. Энергетики провели капремонт газотурбинных установок, водогрейного котла и вспомогательного оборудования.

- Станция снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей, 9 промышленных предприятий, более 70 объектов социальной сферы и здравоохранения, - сообщил директор Воронежской ТЭЦ-2 Егор Владимиров.

В ходе капремонта на ГТУ № 1 заменили двигатель, на ГТУ № 2 отремонтировали сопловый аппарат двигателя.