В Воронежской области компанию оштрафовали за несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-06T19:00:38+03:00

Мусор разросся на площади в 200 кв. м.

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В поселке Стрелица общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» организовало несанкционированную свалка отходов. Мусорка разрослась на площади в 200 кв.м. Отходы бросали на земле, причиняя вред окружающей среде.

По результатам проверки прокурор района возбудил дело об административном правонарушении за «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами».

Несанкционированная свалка была ликвидирована.