Юные воронежские артисты сыграют спектакль по Тургеневу
Студия «Театральная 17» приурочила постановку к 200-летию писателя
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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11 ноября в Воронежском концертном зале покажут «Бежин луг». Воспитанники творческой студии «Театральная 17» (бывшей студии Хабенского) приурочили постановку к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева.
Историю о заблудившемся охотнике, который провел ночь с ребятишками-пастухами, слушая у костра страшные истории о домовых, русалках, леших и водяных, поставил режиссер и художественный руководитель студии «Театральная 17» Александр Новиков.
Начало в 12.00.