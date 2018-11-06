Воронежский мехзавод станет частью нового холдинга космического двигателестроения

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-06T18:35:25+03:00

Предприятие выйдет из состава «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»

Изменить размер текста: A A

Воронежский механический завод (ВМЗ) выйдет из состава АО «Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева». Предприятие станет частью нового российского холдинга космического двигателестроения. Сам холдинг будет создан в середине 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на гендиректора НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Как рассказал спикер, уже переданы акции разных двигателестроительных компаний, и сейчас идет процесс отделения «Воронежского механического завода». В середине 2019 года эта процедура должна закончиться, этим практически завершится формирование холдинга. Создание такой интегрированной структуры, по мнению Игоря Арбузова, поможет снизить издержки при разработке новых ракетных двигателей.