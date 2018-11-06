2018-11-06T18:35:25+03:00
Общество

Воронежский мехзавод станет частью нового холдинга космического двигателестроения

Предприятие выйдет из состава «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Создание интегрированной структуры, по мнению Игоря Арбузова, поможет снизить издержки при разработке новых ракетных двигателей.Создание интегрированной структуры, по мнению Игоря Арбузова, поможет снизить издержки при разработке новых ракетных двигателей.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Воронежский механический завод (ВМЗ) выйдет из состава АО «Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева». Предприятие станет частью нового российского холдинга космического двигателестроения. Сам холдинг будет создан в середине 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на гендиректора НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Как рассказал спикер, уже переданы акции разных двигателестроительных компаний, и сейчас идет процесс отделения «Воронежского механического завода». В середине 2019 года эта процедура должна закончиться, этим практически завершится формирование холдинга. Создание такой интегрированной структуры, по мнению Игоря Арбузова, поможет снизить издержки при разработке новых ракетных двигателей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24