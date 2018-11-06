Птичий грипп в Воронежской области: на фабрике уничтожат 1,2 млн кур

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-06T17:51:21+03:00

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31 октября во время исследовании трупов птицы на предприятии Воронежской области был выявлен грипп птиц А субтип Н5. В последствии этот «диагноз» подтвердился результатами повторной экспертизы.

- В настоящее время на предприятии в Воронежской области проводятся мероприятия по борьбе с гриппом птиц, - сообщают в Россельхознадзоре.

Позже, стало известно, что речь идет о фабрике «Птицепром Бобровский», который расположен на территории поселка Ясенки. 6 ноября на сайте правительства был опубликован указ губернатора Воронежской области об установлении карантина на предприятии. Хотя сам документ вступил в силу еще 2 ноября.

- До конца недели на предприятии «Птицепром Бобровский» будет уничтожено все поголовье - более 1,2 млн кур, - передает ТАСС комментарий и.о. замруководителя управления Россельхознадзора по региону Сергея Литвиненко.

Птичий грипп – это острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц.

- Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки, - отмечают в Россельхознадзоре.