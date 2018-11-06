В Воронеже вор в бегах забил до смерти мужчину

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-06T17:29:09+03:00

Начал молодой человек с воровства, а теперь, похоже, докатился до убийства. Фото: Ксения КАЗАКОВА

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В среду, 31 октября, в квартире на улице Хользунова обнаружили труп мужчины 25-35 лет с многочисленными травмами на голове и туловище. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер из-за разрыва селезенки и болевого шока.

Полицейские и сотрудники Следственного комитета вскоре задержали по подозрению в убийстве 21-летнего воронежца. Ранее он был судим за кражи, а до последнего времени был в розыске за аналогичные преступления.

Молодой человек заявил следователям, что 29 октября (оказывается, труп пролежал два дня, как его обнаружили) был на квартире, которую, строго говоря, можно назвать проходным двором. Там, по его версии, он заснул. А, проснувшись, увидел труп мужчины и в ужасе убежал.

У следователей другое мнение. По их данным, парень поссорился с мужчиной, набросился на него и зверски избил. Что и стало причиной смерти.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит лишение свободы до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном СУ СК.