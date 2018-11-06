СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-06T17:26:38+03:00

Организации, которые сдадут наибольшее количество макулатуры, будут награждены памятными подарками

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С 10 по 20 ноября в Воронеже пройдет декада сбора вторресурсов. Акция приуроченная ко всемирному Дню рециклинга, который отметят 15 ноября. К числу вторичных материальных ресурсов, предлагаемых для сбора, относятся макулатура, полимерные отходы, стеклобой.

- Повторное использование одной только тонны макулатуры спасает 17 деревьев, экономит 20 тысяч литров воды, 1000 кВт электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг диоксида углерода. Одна тонна переработанных ПЭТ-бутылок сберегает 7 квадратных метров площади свалки, - комментируют в мэрии Воронежа.

Специализированными организациями будет изменен режим работы сети накопительных и сортировочных пунктов с увеличением времени приема вторичных отходов.

По вопросам организации вывоза макулатуры можно обращаться по телефонам: 228-31-74 и 228-31-88.

Организации, которые сдадут наибольшее количество макулатуры будут награждены памятными подарками.